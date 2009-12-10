Клінтон: ми аплодуємо розвиткові вільної преси в Україні

Міністр закордонних страв України Петро ПОРОШЕНКО та держсекретар США Гіларі КЛІНТОН обговорили питання стратегічного партнерства країн.

Як передає кореспондент УНІАН, їхня зустріч відбулася у Вашингтоні під час робочого візиту українського міністра до США.

Зокрема, керівники зовнішньополітичних відомств України та США обговорили питання американських гарантій безпеки України у зв`язку з переукладенням договору між США та Росією щодо скорочення стратегічного озброєння, а також відновлення співпраці України і США у демонтажі ракет типу «Скад».

Г.КЛІНТОН подякувала Україні за внесок у міжнародні миротворчі місії у Косовому, Ліберії, Судані, а також за допомогу в Афганістані.

Під час зустрічі, яка пройшла за участю спецпредставника Держдепартаменту США з питань енергетики у Євразії Річарда МОРНІНГСТАРА, П.ПОРОШЕНКО та Г.КЛІНТОН обговорили енергетичну безпеку та енергетичну незалежність України.

Г.КЛІНТОН запевнила, що США підтримують інтеграцію України в НАТО та Євросоюз та задоволені демократичним розвитком країни. «Ми аплодуємо розвиткові вільної преси та активної політичної культури в Україні», - сказала вона.

Г.КЛІНТОН висловила сподівання, що президентські вибори в Україні відбудуться чесно і прозоро. Вона запевнила, що США готові співпрацювати з будь-яким переможцем виборів. «Українці мають вирішити, хто буде їхнім лідером, обіцянка Помаранчевої революції, яка зворушила багатьох з нас, полягає в тому, що народ України має право вибирати лідера без втручань і без фальсифікацій», - відзначила держсекретар США.

Зі свого боку П.ПОРОШЕНКО подякував США за підтримку України та за продуктивний діалог щодо ряду питань.

Він також відзначив демократичні досягнення України у встановленні свободи преси, рівного доступу кандидатів до ЗМІ. «Це перші президентські вибори в Україні, коли ніхто не знає, хто буде Президентом. Це теж є проявом демократії», - відзначив П.ПОРОШЕНКО.

Міністр закордонних справ також запросив державного секретаря США відвідати Україну у зручний для неї час.