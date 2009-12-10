Богословська хоче суд присяжних, а не мультимільйонерів

Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА виступає за швидку докорінну реформу судової системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, про це вона заявила на засіданні Європейської бізнес асоціації.

«Після моєї перемоги у найкоротший строк - за один рік буде проведена повна та докорінна реформа судової системи України», - запевнила кандидат на пост Президента.

«Треба розуміти, що в країні буде складно провести будь-яку іншу реформу без нормального функціонування судової системи. Таку ситуацію ми можемо спостерігати зараз - ТИМОШЕНКО і Ко узурпували всю систему судової влади України. І ми бачимо, що суд може заблокувати будь-які укази, закони, конкурси на приватизацію», – зауважила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Тому політик пропонує три важливі стратегічні кроки у реформуванні судової системи України.

«По-перше, якщо говорити про судову реформу – я вважаю, що повинні з’явитися обрані мирові судді для розгляду дрібних протокольних справ на територіях. По-друге, для складних справ нам потрібен суд присяжних. По-третє, необхідно запровадити електронний розпис справ у судах», - зазначила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона також вказала на важливість проведення атестації всіх судів та суддів.

«Безумовно, потрібно провести атестацію всіх суддів, проаналізувати їх майно, прибутки та витрати. Одним словом, очистити штат судів від «колядників» - суддів, які за роки незалежності України вже встигли стати мультимільйонерами», – підкреслила кандидат на пост Президента.

І.БОГОСЛОВСЬКА також звернула увагу на те, що потрібно зробити судову систему відкритою. Для цього необхідно пришвидшити процес створення реєстру рішень та вироків.

«Обов’язково потрібно повернути практику роз’яснення Пленумом Верховного Суду України силу обов’язкового виконання, щоб забезпечити однакове правозастосування, бо зараз в Україні твориться повний безлад – кожен суддя використовує закони, як йому заманеться», - зауважила І.БОГОСЛОВСЬКА.