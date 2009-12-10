Черновецькому радять ходити пішки на 9 поверх: економія - 10 мільйонів

Скорочення працівників столичної культури, освіти та медицини – це справжній геноцид проти киян. Про це в інтерв’ю журналістам заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Ідучи у мери, Черновецький щедро обіцяв 100-відсоткову муніципальну доплату вчителям та медикам, а зараз збирається просто викинути їх на вулицю», - зазначив опозиційний політик.

На думку Дмитра Андрієвського, ініціативи щодо оптимізації витрат бюджету, запропоновані Головним фінансовим управлінням КМДА, свідчать про деструктивний вплив команди Черновецького на місто.

«Молода команда чинного мера, попри його заяви, є не ефективною, а дефективною. Замість того, щоб стояти на захисті прав киян, вони постійно їх обмежують», - наголосив депутат.

За словами Дмитра Андрієвського, плануючи скорочення, чиновники Черновецького дуже зручно посилаються на досвід інших міст.

«Але ж ні у Львові, ні в Одесі, ні у Дніпропетровську мер не має стількох заступників, як міський голова Києва. На утримання 19-и замів Черновецького та апарату ідуть мільйони гривень, а ці кошти можна було б використати набагато ефективніше», - підкреслив Дмитро Андрієвський.

Крім того, за словами політика, головне фінансове управління має всі ресурси, щоб не вдаватися до скорочення працівників бюджетної сфери. На думку Дмитра Андрієвського, достатньо лише раціональніше використовувати наявні фінанси.

«Наприклад, спрямувати кошти, виділені на заміну двох ліфтів в мерії, (а це майже 10 мільйонів гривень!) на витрати соціальної сфери. Тим більше, що Черновецький на роботу приходить вкрай рідко і йому буде корисно добиратися до свого кабінету пішки», - зауважив депутат.