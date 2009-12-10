Кучма розбороняв бійку президентів Таджикистану і Узбекистану

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон на зустрічі з журналістами в Москві 8 грудня пред`явив територіальні претензії до сусіднього Узбекистану. Йдеться про два міста - Самарканд і Бухару, які таджики вважають своїм культурним і історичним надбанням.

Зокрема, Рахмон заявив, що навіть бився з президентом Узбекистану Ісламом Карімовим з цього приводу, пише «Время новостей».«Я багато разів з ним (Карімовим. -- Ред.) сперечався, двічі навіть побився (Рахмон вжив інше слово, яке з міркувань політкоректності ми не наводимо. -- Ред.), один раз нас Назарбаєв розборонив, другий раз Кучма (президент Казахстану і колишній президент України. -- Ред.). І я сказав йому: «Самарканд і Бухару ми все одно візьмемо!»

Разом з тим видання відзначає, що розповідаючи про історію своїх відносин з узбецьким колегою, Рахмон попередив журналістів, що все почуте ними із цього приводу «повинно залишитися в цьому кабінеті».