Кучма розбороняв бійку президентів Таджикистану і Узбекистану
15:43, 10 грудня 2009Політика
4562 0
Рахмон претендує на два міста
|Емомалі РАХМОН
Зокрема, Рахмон заявив, що навіть бився з президентом Узбекистану Ісламом Карімовим з цього приводу, пише «Время новостей».«Я багато разів з ним (Карімовим. -- Ред.) сперечався, двічі навіть побився (Рахмон вжив інше слово, яке з міркувань політкоректності ми не наводимо. -- Ред.), один раз нас Назарбаєв розборонив, другий раз Кучма (президент Казахстану і колишній президент України. -- Ред.). І я сказав йому: «Самарканд і Бухару ми все одно візьмемо!»
Разом з тим видання відзначає, що розповідаючи про історію своїх відносин з узбецьким колегою, Рахмон попередив журналістів, що все почуте ними із цього приводу «повинно залишитися в цьому кабінеті».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter