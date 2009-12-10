Полтавський губернатор вже намітив для себе роль «дисидента № 1»

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ вважає, що стане дисидентом № 1 у разі обрання Віктора ЯНУКОВИЧА або Юлії ТИМОШЕНКО Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив на прес-конференції журналістам.

За його словами, ці кандидати не є, на відміну від Віктора ЮЩЕНКА, яскравими прихильниками української державності на принципах демократії.

«Нам необхідно дивитися не на плакати, а на справи. Аналізуючи діяльність Президента ЮЩЕНКА, можна сказати і порахувати ці справи. А то вона тільки наче «працює», а він все «чує». Якщо не ЮЩЕНКО, то я піду у відставку і стану дисидентом № 1», - сказав В.АСАДЧЕВ.