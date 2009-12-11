Ющенко вже хоче закрити Міністерство внутрішніх справ «на амбарний замок»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Верховна Рада підтримає його ініціативу щодо звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV, яке вийде 13 грудня у підсумковій програмі «Факти».

«Я переконаний, тому що далі таке терпіти - це не поважати 46 мільйонів українців», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що з таким міністром Україна не зможе справитись зі своїм завданням, та наголосив, що Міністерство внутрішніх справ - це провідна інституція по боротьбі з корупцією і забезпеченню правопорядку. «Скажіть, будь ласка, як ми можемо боротися, якщо ми маємо таке ставлення?», - запитав В.ЮЩЕНКО.

«Я закликаю всіх депутатів у даному випадку забути про кольори своїх партійних осередків і працювати на синьо-жовтий прапор та проголосувати за відставку», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши думку, що, можливо, потрібно проголосувати не лише це одне кадрове рішення. «Можливо, і не за одну відставку міністра, бо нам потрібна більш ефективна, навіть якщо ми говоримо про умови кризи, робота уряду в цілому», - сказав Президент.

Він підкреслив, що Ю.ЛУЦЕНКО не виконує свої обов’язки. «Я вважаю, що це не міністр, я вважаю, що це людина, яка не забезпечує компетентне керівництво службою, яка покликана охороняти наш громадський порядок, а з іншого боку - боротися з корупцією», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

На підтвердження своїх слів він навів статистику, що за останні 9 місяців скорочено на 40% кримінальне переслідування. «Я хочу сказати, що ця структура (МВС) займається політикою», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він повторив свою тезу щодо можливої доцільності закрити «на амбарний замок» Міністерство внутрішніх справ, ніж терпіти «те зло, яке воно під керівництвом міністра наносить суспільству».

На думку В.ЮЩЕНКА, це падіння репутації України і падіння її рейтингів. «Моя мета була - дивитись не на емоції міністра, а просто йому сказати, що він не професіонал, що він своїми діями підтримує те, що називається корупцією – свідомо чи несвідомо, через цю бездіяльність, через ці скандали, які трапляються, у тому числі через нашого міністра – чи то не в той літак потрапив, чи то не в такому вигляді зайшов, чи то десь підняв кулак на когось», - зазначив В.ЮЩЕНКО і додав, що Ю.ЛУЦЕНКО має усвідомлювати, що він людина при зброї і тому такі дії його є неприпустимими.