Ляпіна пояснила, чому Ющенко не звільняє Стельмаха

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не задоволений тим, що голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ підписав листа про наміри української влади, який було направлено до Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА.

«Президент не задоволений тим, що В.СТЕЛЬМАХ підписав цього листа», – сказала вона.

При цьому К.ЛЯПІНА пояснила дії Президента, який не робить подання на звільнення В.СТЕЛЬМАХА, тим, що В.ЮЩЕНКО дивиться на це питання з позиції перспективи. Зокрема, за словами народного депутата, сьогодні в парламенті й у суспільстві немає такої постаті, яка б задовольняла всіх як новий голова Нацбанку. При цьому вона назвала В.СТЕЛЬМАХА компромісним варіантом на посаді голови НБУ як у політичному, так і в економічному сенсі.

Нагадаємо, сьогодні закінчується термін каденції В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, уряд України звернувся з листом до МВФ, у якому міститься прохання пом`якшити деякі вимоги Фонду при продовженні співпраці в рамках виділення коштів кредиту stand-by, оскільки виконання програми співпраці проходило на фоні «дуже складних» політичних умов у країні.

Листа про наміри за підписом прем`єр-міністра, голови Нацбанку В.СТЕЛЬМАХА і в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО 7 грудня ц.р. передав до МВФ віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.

10 грудня Г.НЕМИРЯ сказав, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про виділення Україні четвертого траншу кредиту ще в 2009 році, й для цього підпис Президента Віктора ЮЩЕНКА під листом про продовження співпраці не знадобиться.

У Секретаріаті Президента заявляють, що заява Г.НЕМИРІ про те, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО поставив себе поза переговорним процесом із Міжнародним валютним фондом, є відвертою неправдою.

Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із 2008 року Україна отримала вже три транші на загальну суму 12 млрд. дол.