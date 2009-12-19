Ющенко: Тимошенко й Янукович - це два чоботи з однієї пари

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує фракції БЮТ і Партію регіонів у невизнанні парламентом Української повстанської армії воюючою стороною у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив, виступаючи на Форумі українських націоналістів.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що у Верховній Раді вже три роки перебуває законопроект про визнання УПА воюючою стороною, однак рішення досі не ухвалене. “Визнання, що ці люди боролися за Україну, і у нас це рішення не проходить”, - зазначив Президент.

“Як Ви думаєте, коли в парламенті 132 мандати належить ТИМОШЕНКО, це рішення пройде? Ніколи. А коли 170 мандатів належить ЯНУКОВИЧУ? ТИМОШЕНКО та ЯНУКОВИЧ – це два чоботи з однієї пари”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, і для Ю.ТИМОШЕНКО, і для В.ЯНУКОВИЧА ніколи не буде тема національного відродження темою номер один. “Ніколи у них повага до Слова, до демократії не буде основою цінностей. Ніколи євроінтеграція, євроатлантична інтеграція не стане їхньою ціллю”, – сказав Президент. Тому, за його словами, “очевидно, нам треба провести перемогу українських цінностей. Нам треба виграти вибори до Верховної Ради, нам треба виграти вибори до місцевих рад, і тоді ми будемо мати український уряд”.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради, кандидат у Президенти України Володимир ЛИТВИН висловив сумнів щодо можливості ухвалення парламентом законопроекту про визнання Української повстанської партії воюючою стороною. «Зараз такий законопроект не знайде підтримки серед депутатів парламенту, він зараз не набере необхідного числа голосів», - зазначив спікер.

Депутати від БЮТ Михайло КОСІВ, Віктор ШВЕЦЬ, Іван ДЕНЬКОВИЧ, Степан КУРПІЛЬ, Олександр ГУДИМА, Микола КОВЗЕЛЬ, Олена ШУСТІК і Володимир МАКІЄНКО запропонували Верховній Раді визнати Українську повстанську армію воюючою стороною в Другій світовій війні.

Відповідний проект закону було зареєстровано у ВР 23 листопада під № 5373 .