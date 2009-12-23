Саакашвілі: ні для кого не секрет, що Кремль готує кримський варіант

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявляє, що Росія підживлює сепаратизм у Криму для тиску на українське керівництво.

Про це він сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы». «Ну, те, що це якась кремлівська стратегія, всі готують кримський варіант – це не секрет ні для кого в світі, хто цим цікавиться і кому це, взагалі, кому це небайдуже. І це не секрет для наших друзів в Україні. Ми все це знаємо чудово. Ну, звичайно, те, що якийсь варіант сепаратизму в Криму готується Росією як важіль тиску на будь-яке українське керівництво, яке б не виявилося, це цілком очевидно», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Відповідаючи на питання про вірогідність війни в Криму, М.СААКАШВІЛІ сказав: «Я думаю, що на цьому етапі у Росії немає технологічної переваги у Збройних силах над українськими Збройними силами, і у них не може бути кількісної переваги, на відміну від того, що було в Грузії – Україна в 10 разів більша, ніж Грузія».

Він висловив надію, що зараз такого розвитку подій не може бути. «Хоча, як ми чули, активні розмови про швидку модернізацію російських Збройних сил, про закупівлю технологій на Заході (ведуться). Ну, це все розраховано на те, щоб одержати, зокрема, й технологічну перевагу над Україною, над Польщею, над країнами Балтії, над країнами Південного Кавказу і над країнами Середньої Азії», - сказав М.СААКАШВІЛІ.