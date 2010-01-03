Тимошенко не погодилася говорити в Криму російською мовою

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що питання про статус російської мови для лідера Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧА насправді не важливе, і воно порушується лише під час виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в ході зустрічі з жителями села Піонерське і довколишніх сіл АРК.

«Для них не має значення мова, запам`ятайте це», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО, нагадавши при цьому, що перед призначенням на посаду прем`єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧ і Президент Віктор ЮЩЕНКО підписали Універсал, в якому містився пункт про єдину державну мову, – українську.

«Для нього (ЯНУКОВИЧА – УНІАН) мова – не мова, або щось інше, для нього важливо мати доступ (до державного майна і влади – УНІАН)», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також розповіла, що виросла в російськомовному регіоні і українською мовою почала розмовляти в 36 років. «Я навчилася розмовляти українською, коли мені було десь 36 років, а до цього у мене мама і вся сім`я – ми всі розмовляли російською. У мене дотепер мама не розмовляє українською… Не у мові справа, а в тому, хто і що краде в Україні. А я хочу, щоб грабувати припинили», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Таку заяву прем`єр-міністр зробила після того, як на початку її виступу присутні на мітингу прихильники Партії регіонів кілька разів викрикнули прохання розмовляти російською.

Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до них, заявила, що як прем`єр-міністр України зобов`язана розмовляти українською і продовжила виступ державною мовою.