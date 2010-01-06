Чому міліціонери не обираються до місцевих рад?

Працівники Тернопільського обласного управління міліції братимуть участь у цьогорічних виборах до всіх місцевих рад області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник облуправління міліції Віталій МАКСИМОВ.

«У травні ми обов’язково підемо на вибори. Візьмемо участь і у виборах мерів, і в міську раду, і в районні ради. Зараз, скажімо, у нас немає жодного представника в облраді, і як результат - програма боротьби зі злочинністю не фінансується у єдиній з областей. Тоді як для прокуратури виділяють по 100-200 тис. грн.», – сказав В.МАКСИМОВ.

Він висловив сподівання, що до травня буде прийнято закон, який передбачатиме мажоритарну систему виборів, і тоді представникам міліції не доведеться блокуватися з якоюсь партійною структурою.

В.МАКСИМОВ додав, що в обласного управління міліції є серйозний кадровий потенціал, а також «серйозні плани» на цьогорічні вибори до місцевих рад.