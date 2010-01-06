Ющенко хоче знати, на що Нафтогаз витратив гроші

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Рахункової палати “з проханням провести перевірку використання коштів, отриманих НАК “Нафтогаз України” у результаті викупу урядом облігацій внутрішньої державної позики, та фінансово-господарської діяльності компанії з обліку спожитого природного газу і розрахунків за нього”.

Про це глава держави повідомляє у зверненні до голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента України.