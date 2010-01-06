Ющенко зізнався, що досі вірить у казку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО згадує Різдво як теплу казку дитинства і зичить всім свята, оптимізму, здійснення мрій і сподівань.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою глави держави Різдвяному вітанні Президента України співвітчизникам.

“До нас надходить Різдво. Здалеку, з якоїсь дивної глибини чути його ще тихий, перший передзвін. Святий Вечір миром і спокоєм входить у наш дім. Сьогодні кажуть недоказане, сокровенне”, - зазначив В.ЮЩЕНКО. При цьому він додав: “Я згадую Різдво мого рідного дому. Тепла казка дитинства. Десь, на великих зимових просторах народжувався Бог. Про нього знали батько і мама. А в дитячій душі народжувався великий світ – і свята, і таїнства, і родинної любові”.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що думає “про Різдво нашого спільного дому, рідного і доброго для всіх”.

“Які б не були випробування, знаю і вірю: поміж нами є любов, і таїнство, і свято. Ми – один народ. Як мандрівники у хурделиці, ми довго йшли до своєї зорі. Її народження, народження братньої любові є народженням Бога на холодних, зимових просторах. Тиха, лагідна любов один до одного, до спільної волі, до спільного дому, його основ, життя, його теплого світла і його дітей. Це – наші цінності. Проти мороку, темряви, зла, неправди і несвободи”, - наголосив глава держави у своєму Різдвяному вітанні.

“Я вітаю вас, дорога і велика Українська родино, з веселими Різдвяними святами”, - підкреслив Президент України і додав: “Як добре знати, що в цю мить живемо однією вірою – вірою у добро і народження Бога”.

“Щастя вам. Щастя усім людям нашої землі”, - побажав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив: “Дай Боже нам міцного здоров’я, нашим сім’ям, дітям, усім рідним і близьким. Дай нам, Боже, любові і Твого благодатного тепла”.

“Простір нашого дому треба заповнити любов’ю і надією. І станеться диво. Бо все буде гаразд”, - запевнив В.ЮЩЕНКО, наголосивши при цьому: “Я вірю у диво життя, у казку, яка народжується і завжди живе у душі дитини і душі народу. Над прадавнім вертепом, де разом і наша мрія, і віра, і життя, Бог засвічує зорю”.

“З Різдвом Христовим! Христос Рождається! Славімо Його”, - йдеться у Різдвяному вітанні Президента України.