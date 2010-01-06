Луганські регіонали кажуть, що їм не до Майдану, у них - свята

У Луганському відділенні Партії регіонів стверджують, що про нібито заплановане проведення масових акцій прихильників лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА у Києві після першого туру виборів Президента України, 17 січня, дізналися лише з Інтернету.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-центру обласного штабу Андрій ПРИВАЛЬЦЕВ у відповідь на питання, чи готуються луганські “регіонали” до участі в акціях у Києві.

Крім того, він зазначив, що заявок на проведення масових акцій в Луганську представники партії до місцевих органів влади також не подавали.

Перевірити дану інформацію в місцевих органах влади кореспондентові не вдалося: черговий Луганської міськради сказав, що подібною інформацією не володіє, а прес-секретар міськради порадив звернутися з цим запитанням після свят, 11 січня.

Оскільки у ЗМІ з’явилася інформація, що акції Партії регіонів можуть розпочатися в Києві з 12 січня, кореспондент УНІАН поцікавився у залізничних касах наявністю квитків на Київ. Станом на сьогодні, на 11 січня вже немає квитків на фірмовий поїзд Луганськ-Київ №20, але є квитки на бокові місця на верхніх полицях на потяги №134 Луганськ-Львів (слідує через Київ) та №88 Луганськ-Київ.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська організація Партії регіонів подала до КМДА заявку про проведення з 17 січня по 20 лютого “заходів по роз’ясненню необхідності дотримання конституційних прав громадян під час проведення виборів Президента”. У цій заявці організатори акції вказали місця її проведення: вул. Михайла Грушевського: буд. №12/2 (біля будинку Кабінету міністрів України); вул. Михайла Грушевського, 5 (біля будівлі Верховної Ради України); вул. Банкова, 11 (біля будівлі Секретаріату Президента України); пл. Лесі Українки, 1 (біля будинку Центральної виборчої комісії); вул. Московська, 8 (біля будівель Вищого апеляційного адміністративного суду та Київського апеляційного адміністративного суду); Європейська площа; Софіївська площа; Михайлівська площа; Майдан Незалежності.

Як повідомило УНІАН джерело у Федерації профспілок України, прихильники кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА почнуть проведення акцій у Києві під егідою профспілок, починаючи з 12-13 січня.

Як відзначило джерело, до Києва прибудуть потяги та інший транспорт з людьми зі Східної України та деяких інших регіонів України. Всього заплановано приїзд 15-20 тисяч людей, говорить джерело в ФПУ.

УНІАН звернувся за коментарем з цього приводу до керівника Апарату ФПУ Олега БОНДАРЧУКА, який сказав, що, наскільки йому відомо, такі акції не готуються.