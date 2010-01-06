Литвин: те, що відбувається в Києві, далі терпіти не можна

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що 30 травня 2010 року одночасно з місцевими виборами мають відбутися і дострокові вибори мера Києва та Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час перебування у Житомирській області.

В.ЛИТВИН повідомив, що він вже доручив підготовити відповідний проект рішення Верховної Ради про проведення 30 травня виборів мера столиці та Київради.

«Те, що відбувається в Києві, далі терпіти не можна», - додав він.