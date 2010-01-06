Кримські регіонали у "десанті на Київ" участі не беруть

Кримський штаб кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на даний час не має наміру відправляти до Києва прихильників Партії регіонів для участі у масових акціях на підтримку свого лідера.

«Сьогодні ми до Києва нікого не відправляємо - це однозначно», - повідомив телефоном кореспонденту УНІАН керівник кримського штабу Анатолій МОГИЛЬОВ.

На запитання, чи плануються в Криму акції «регіоналів» після першого туру президентських виборів, він відповів, що штаб діятиме за обставинами.

«Потрібно визначитися, що буде після першого туру, яка буде ситуація», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

За його словами, якщо нинішня центральна влада продовжить «бєспредельнічать», то, «можливо, якісь акції проводитимуться».

«Якщо будуть порушення норм закону, то на них буде адекватна реакція людей. Якщо всі діятимуть в рамках закону і законними методами, то можуть бути на вулицях (люди) з кульками, з прапорами і кричати «Ура!», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів планує проведення масових акцій в Києві після 17 січня, щоб відзначити перемогу В.ЯНУКОВИЧА у першому турі президентських виборів, мобілізувати зусилля для його перемоги у другому турі, і не допустити фальсифікацій результатів виборів глави держави, заявила заступник глави ПР Ганна ГЕРМАН, коментуючи інформацію про надання Київською міською організацією партії заявки до КМДА на проведення масових акцій в столиці після 17 січня до 20 лютого.

Прихильники В.ЯНУКОВИЧА почнуть проведення акцій в Києві під егідою профспілок, починаючи з 12-13 січня, повідомило УНІАН джерело у Федерації профспілок України. За даними співрозмовника агентства, до столиці прибуде транспорт з людьми зі Східної України і деяких інших регіонів країни. Людей планується розмістити в санаторіях під Києвом і столичних готелях, що належать ФПУ. Разом із тим, керівник апарату ФПУ Олег БОНДАРЧУК заявив, що, наскільки йому відомо, такі акції не готуються.