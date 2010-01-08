Янукович готовий забезпечити захист прав людини та інтересів громадян
Про це він заявив сьогодні журналістам
Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що на посту глави держави забезпечить захист прав людини та інтересів громадян.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він заявив сьогодні журналістам.
«Суди будуть виконувати не політичне замовлення, а захищатимуть людину та її громадянські права. Я вважаю, що нам вкрай необхідно якомога скоріше проводити судову реформу, яка дасть можливість судовій гілці відійти від впливу інших гілок влади, політиків і стати дійсно незалежною в нашій державі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він також зазначив, що від цього залежить життя усіх громадян України, захист їхніх прав і свобод.
«Це – найважливіше питання. Тому нам треба в цілому модернізувати систему влади, в результаті чого вона повинна стати набагато ефективнішою, ніж була до цього. Нам потрібна політична стабільність, потрібні ефективні економічні та соціальні реформи», - наголосив кандидат на пост Президента.