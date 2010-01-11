Козаки вирішили підтримати Тимошенко

9 січня Велика козацька рада ухвалила рішення про підтримку на виборах глави держави кандидата у Президенти Юлії Тимошенко, повідомляє офіційний сайт кандидата.

"Що примітно, більшість козацьких організацій були представлені саме зі Сходу України, зокрема зі Слобожанщини, Луганщини, Криму", - уточнив народний депутат від БЮТ Андрій Павловський.

На його думку, підтримка Юлії Тимошенко є певною ознакою довіри з боку Східної України.