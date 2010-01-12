Вуглепром потребує ефективного приватного інвестора

Кандидат на пост Президента Сергій ТІГІПКО впевнений, що вугільна промисловість України потребує ефективного приватного інвестора і менеджера.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив журналістам під час відвідування шахти «Білорічинська» на Луганщині.

Зокрема, за словами С.ТІГІПКА, за нинішніх цін на енергоносії вугільна промисловість в цілому мала би бути рентабельною. «Я абсолютно впевнений, що державі вигідно інвестувати кошти у вугільну промисловість, адже кожна гривня, яка вкладається у капітальне будівництво шахт, дає приблизно зростання ВВП в 2,5 гривні, і майже 0,8 гривні повертається в бюджет у вигляді податків», - підкреслив С.ТІГІПКО. Однак, за його словами, сьогодні держава є неефективним управлінцем в цій сфері. «Очевидно, що застосовуються негосподарські підходи в розвитку цієї галузі, простежуються корупційні схеми», - сказав він.

На переконання С.ТІГІПКА, вугільна промисловість потребує ефективного приватного інвестора і менеджера, адже собівартість вугілля на приватних шахтах значно менша, ніж на державних. За його словами, необхідно встановити справедливу ціну на вугільну продукцію, надати право вугледобувним підприємствам без обмежень продавати вугілля на теплоелектростанції на конкурсній основі, а також забезпечити кредитування цієї галузі.

Разом з тим, на переконання політика, реформа цієї галузі має відбуватися паралельно з реформуванням всього енергоринку.