Янукович: это не балалайка. Одна палка, две струны. Я хозяин всей страны

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович не вірить, що Юлія Тимошенко зможе встановити диктатуру закону.

Про це заявив в ефірі програми "Реальний кандидат" каналу ICTV.

"Коли Тимошенко каже, що треба диктатуру (закону) встановлювати, це смішно виглядає, коли вона це говорить. Бо вона ніколи не виконує, що говорить. Останній приклад, коли вона виверталась, щоб не виконувати закон про соцгарантії, не піднімати зарплати і пенсії. Оце для них демократія ", - заявив Янукович.

"А Ющенко, коли розпустив парламент в порушення всіх законів. Це для них теж демократія... В порушення всіх законів, на очах народу і світової громадськості. І все це було направлено проти їхнього опонента, який прийшов до влади в 2006 році", - додав лідер ПР.

"Всі потрапили в залежність від цих лжедемократичних рішень", - зазначив він.

"Все, що не казали помаранчеві, все роблять навпаки. Краще не казали б... Кажуть, зима буде чудова - прийшла зима. Не буде епідемії - прийшла епідемія. За щоб вони не бралися - чекай біди. Так і з цим (демократією). Коли вони казали про демократію, ми отримали вибірковий підхід до законів", - заявив Янукович.

"Знаєте, як кажуть: закон для ворогів, друзям все. Отакий у них підхід" - зазначив лідер ПР. Останню цитату він довго згадував за допомогою залу.

Янукович відповідав на питання лояльних до нього учасників дискусії - В`ячеслава Піховшека, Олега Скачка, Дмитра Джангірова, Андрія Єрмолаєва, тощо.

При цьому Янукович зміг розмішити один раз аудиторію, коли на питання про тероризм і МАГАТЕ від Валіда Арфуша раптом відповів:

"Это не балалайка. Одна палка, две струны, как говорят. Я хозяин всей страны".

"Якщо ми маємо намір змінити в перспективі якийсь порядок, і ми бачимо можливості переробляти свої ж відходи і нам це принесе якісь економічні вигоди, значить ми маємо до подібного роду питанням підходити дуже солідно", - відповів він про ядерні відходи.

Українська правда