Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що його політика не має альтернативи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі Чернігівської обласної держтелерадіокомпанії у понеділок ввечері.

Говорячи про політичні наміри опонентів, він протиставив їм свою державницьку політику, яку проводив п`ять років. "Немає альтернативи, як би не критикували, як би розуміли чи не розуміли, особливо ліниві люди", - зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО застеріг українців від приходу до влади "сильної руки" чи то в особі лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, чи то в особі прем’єр-міністра лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

За його словами, в історії є чимало прикладів, «коли зверталися до сильної руки, швидко наводили порядок, але потім люди платили занадто високу ціну». «Моя нація заплатила десятками мільйонів життів. Сильна рука починає із сусідів, але потім все закінчується твоєю родиною», - сказав глава держави.

На переконання В.ЮЩЕНКА, у разі зміни курсу держави відбудеться втрата суверенітету, демократії та європейських прагнень України. "Спочатку є система цінностей, а потім провідники", - додав він.

Президент закликав жителів Чернігівщини, "яка два роки тому так рясно підтримувала БЮТ", і всіх українців під час виборів зробити «тверезий вибір, вибір правильних цінностей».