У "Зоряному" презентують call-центр для оперативного реагування

12 січня о 12-00 у рамках проекту правового моніторингу передвиборної кампанії „За чисті вибори” розпочнеться чергова прес-конференція „Фальсифікаціям – ні!” з презентацією call-центру для оперативного реагування на порушення прав виборців. У прес-конференції беруть участь народні депутати Олена Бондаренко, Юрій Мірошниченко, а також голова Союзу молоді регіонів України Андрій Пінчук ("Зоряний", вул. Московська, 31/33). Потрібна акредитація. Телефони: 050 335 42 88, 093 160 21 09, 181109@ukr.net.

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