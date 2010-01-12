Тимошенко поїхала на Волинь

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою у Волинську область.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у церемонії підписання протоколу намірів про підготовку проекту угоди про регіональний розвиток Волинської області між Кабінетом міністром і Волинською обласною радою.

Також Ю.ТИМОШЕНКО проведе нараду з питань регіональної політики, розвитку територій і міжбюджетних відносин з представниками сільських і селищних рад Волинської, Рівненської, Житомирської, Львівської і Тернопільської областей.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати міста Володимир-Волинський і Ковель і поспілкуватися з місцевими жителями.

Під час поїздки прем`єр має намір побувати в Святогорському Успенському Ставропигійному жіночому монастирі.

Ю.ТИМОШЕНКО також планує поспілкуватися з жителями Луцька і дати інтерв`ю Волинській обласній телерадіокомпанії.

Сьогодні пізно ввечері прем`єр повернеться до Києва.