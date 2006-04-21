Українці можуть видобувати газ із дерев

Національне агентство з ефективного використання енергоресурсів готує масштабний загальнонаціональний проект з переробки біомаси. Його потужність – щорічне виробництво 40 млрд. кубічних метрів синтез-газу. Про це повідомив голова Національного агентства з ефективного використання енергоресурсів Євген СУХІН на прес-конференції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСПП, керівник Нацагентства зазначив, що основною проблемою економіки України є не стільки значний обсяг споживання енергоресурсів, скільки висока енергоємність виробництва продукції, яка в 2,6 рази перевищує середній рівень енергоємності європейських країн. Щодо ефективного використання енергетичних ресурсів Є.СУХІН зазначив, що сьогодні стоїть завдання до 30-40% традиційних енергоносіїв замінити на так звані альтернативні і відновлювальні.

„Ми розглядаємо напрямки розвитку альтернативних і відновлювальних джерел: синтетичного газу, шахтного метану, якого щорічно можна видобувати в межах 4-5 млрд. кубометрів, малої гідроенергетики, яка нині є незаслужено забутою”, - наголосив Є.СУХІН.

Енергетичною стратегією, зокрема, передбачається зменшення енергозалежності від імпортних енергоносіїв від 55%, суттєве скорочення споживання природного газу. Практично вдвічі має збільшитися використання власного ресурсу - кам’яного вугілля. Має бути збільшена частка нетрадиційної відновлювальної енергетики - до 19%, що відповідає європейським нормам та стандартам.

Глава Нацагентства запевнив: країна вже сьогодні може почати переходити від традиційного споживання імпортного природного газу до альтернативних джерел. Вже побудований дослідний завод з газифікації біомаси під Києвом, який доведе ефективність переробки деревини, торфу, бурого вугілля в синтетичний газ. Зараз Нацагентство готує масштабний загальнонаціональний проект з переробки біомаси. Його потужність – щорічне виробництво 40 млрд. кубічних метрів синтез-газу, що є еквівалентним 20-25 млрд. кубометрів природного газу. Є.СУХІН запросив журналістів відвідати завод та ознайомитися з його роботою.