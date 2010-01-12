Експерт каже, що мертві душі використовуватимуть на сході і півдні

Одним із найбільш небезпечних механізмів фальсифікації виборів Президента України будуть жорсткі маніпуляції навколо реєстру виборців. Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому УНІАН прес-службою АМС.

«Варто розуміти, що найбільш реальними і водночас небезпечними механізмами фальсифікацій стануть маніпуляції зі списками виборців і голосування дома, - говорить експерт. - Вже сьогодні можна упевнено говорити про масове явище як у приписках т.зв. «мертвих душ», так і у підготовці голосування дома».

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, «особливо ці процеси спостерігаються на Донбасі і Півдні України, де штаби ще не забули ці технології з 2004 року. Часом розтягання реєстру виборців досягає 10%. А при організації голосування дома штабам відкрито виставляють планові цифри».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, ставка на адмінресурс з боку команди В.ЯНУКОВИЧА свідчить про невпевненість у власних силах. «Зрозуміло, що Донбас зараз вже не той. І впливовість “регіоналів” і ефективність їх маніпуляційних технологій – істотно знизилися. У той же час, команді В.ЯНУКОВИЧА варто усвідомлювати і той факт, що оновлена і посилена команда Юлії ТИМОШЕНКО в цьому регіоні цілком здатна зачепитися за будь-який приклад фальсифікацій і опротестувати результати виборів. Такі приклади саме в цьому регіоні серйозним чином ослаблять позиції лідера “регіоналів”», - говорить О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.