Литвин: сьогодні українцям пропонують освятити встановлення диктатури

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за якнайшвидше ухвалення закону про Президента, у якому мають бути чітко виписані правила діяльності глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час міжрегіональної прес-конференції.

“Я виходжу з того, що необхідно ухвалити закон про Президента з тим, щоб були конкретно виписані механізми реалізації Президентом повноважень, які визначені Конституцією України”, - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, те, що відбувається у ході нинішньої виборчої кампанії, несе величезні ризики та виклики для країни. “Людей свідомо ввели в оману. На моє глибоке переконання, це дуже небезпечна тенденція, яка полягає у тому, яке місце Президента в системі державних відносин, у системі державного управління і в системі нашого політичного життя”, - сказав голова ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, по суті, сьогодні суспільству пропонують погодитись і освятити встановлення одноосібної влади в Україні та встановлення диктатури. “Дуже часто такі наміри спираються на втому людей, які вже готові терпіти биття від сильної руки, аби лише ця сильна рука з’явилася”, - додав він.