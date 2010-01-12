Тимошенко вирішила показати країні, що Янукович не здатен тримати удар

Кандидат у Президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до телеканалів «Інтер» і ICTV з проханням надати можливість проведення теледебатів з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у прямому ефірі, як це передбачено у всіх демократичних країнах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу в Луцьку.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона вважатиме В.ЯНУКОВИЧА боягузом, якщо він не прийме її пропозицію провести дебати в прямому телевізійному ефірі.

«Я хочу, щоб правда прояснилася саме в такому діалозі. Чомусь ні ОБАМІ, ні САРКОЗІ, ні МЕРКЕЛЬ, ні іншим лідерам великих країн не спало на думку ухилятися від дебатів. І лише ЯНУКОВИЧ, який панічно боїться будь-якого прямого діалогу, який не знає, що йому відповідати про розвиток країни в майбутньому, про його вчинки в минулому. Страх є головною його межею. Я не хочу, щоб країна, борони Боже, мала шанс мати такого Президента, який, по-перше, є відвертим боягузом, а, по-друге, просто не розуміє, що він робитиме на цій посаді (Президента – УНІАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона знову заявила про те, що запрошує В.ЯНУКОВИЧА на теледебати. «Якщо він відмовиться, я вважатиму, що він просто боягуз, не здатний тримати удар», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.