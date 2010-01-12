Азаров: солідному Януковичу нема про що говорити з «істеричкою» Тимошенко

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не погоджується на теледебати з конкурентом на виборах, чинним прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, оскільки йому з нею немає про що говорити, заявляє член Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Про що дебатувати з людиною, в якої немає аргументів, окрім шапок, які вона сама ж вигадала, адже ЯНУКОВИЧ до шапок ніякого відношення не має, (окрім) «Межигір’я» - теми, яку вона сама вигадала», - заявив М.АЗАРОВ.

Він вважає, що для Ю.ТИМОШЕНКО дебати з лідером Партії регіонів цікаві, оскільки вона хоче «підтягтися і солідно виглядати разом з ЯНУКОВИЧЕМ». «ЯНУКОВИЧ - солідний політик, політичний важкоатлет. За ним стоїть успішний досвід роботи як прем`єр-міністра», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому, вважає він, Ю.ТИМОШЕНКО, двічі обіймаючи прем`єрський пост, «двічі валила економіку, руїни після себе залишила».

М.АЗАРОВ зазначив, що і йому з Ю.ТИМОШЕНКО немає про що дебатувати. Він нагадав, як восени минулого року брав участь в одному ток-шоу з прем`єром і намагався поговорити з нею на економічні теми. «На моїх очах вона перетворилася на істеричку», - сказав депутат, додавши, що Ю.ТИМОШЕНКО тоді відмовлялася говорити про економіку, при цьому докоряла йому державною дачею. М.АЗАРОВ зазначив, що не приватизовував держдачу, а орендує її.