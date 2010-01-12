Литвин: в разі обрання Януковича або Тимошенко, будуть проблеми з приведенням їх до присяги у ВР

У разі обрання Юлії ТИМОШЕНКО або Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України буде проблема з приведенням їх до присяги у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир ЛИТВИН під час прес-конференції.

За його словами, на сьогодні протистояння дуже велике і розраховувати «на те, що всі прибіжать і почнуть стрибати у великий мішок переможця і шукати та знаходити там все, що вони забажають, це величезна ілюзія». «Загнати, примусити - буде вже не можливо», - додав він. Голова ВР підкреслив, що суспільство «настільки розхитали, що для того, щоб повернути його в береги потрібен величезний діалог, потрібне величезне терпіння».

В.ЛИТВИН переконаний, що необхідно припинити будь-які «балачки про переписування Конституції України».

В.ЛИТВИН наголосив, що після виборів в умовах глобальної нестабільності перед Україною виникне проблема, оскільки є бажаючі «встановити над нами патронат тією чи іншою мірою». Він додав, що спостерігається інтерес зробити Україну «сірою зоною». В.ЛИТВИН підкреслив, що новообраний Президент України «має продемонструвати мужність і сказати правду про те, що відбувається в Україні». «Нас може об’єднати тільки правда», - додав він.