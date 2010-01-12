На Донбасі знову почали відключати «5-й канал», заявляють у БЮТ

Як прояв боягузтва з боку опонентів розцінює Луганський обласний штаб БЮТ інцидент у Лисичанську, де на час виступу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на «5-му каналі» 10 січня було відключено кабельне телебачення, що транслювало його.

Про це УНІАН повідомили в штабі БЮТ у Луганській області.

«Десятого січня за 10 хвилин до початку ефіру Ю.ТИМОШЕНКО на «5-му каналі» раптом припинилося мовлення місцевої кабельної телекомпанії «Лік-ТБ». За декілька хвилин після закінчення ефіру мовлення «Лік–ТВ» поновилося», - йдеться в заяві Луганського обласного штабу БЮТ.

На думку штабу, «такий інцидент можна охарактеризувати тільки як прояв паніки й боягузтва. Зрозуміло, залишається лише здогадуватися, хто розпорядився організувати «неполадки», що підозріло співпали за часом із телеефіром кандидата в президенти України Ю.ТИМОШЕНКО».

«Зазначимо, що зростаюча популярність Ю.ТИМОШЕНКО особливо лякає Партію регіонів, лідер якої Віктор ЯНУКОВИЧ, який також претендує на вищий державний пост, стрімко втрачає підтримку на Луганщині, що колись була «електоральним заповідником» регіоналів. Результат виборів 17 січня може стати для В.ЯНУКОВИЧА «провалом року» або навіть «політичними похоронами», - йдеться в заяві.