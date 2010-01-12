Пасенюк заявляє, що гербова печатка ВАСУ ціла і знаходиться в нього
16:32, 12 січня 2010Політика
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І ніколи не губилася
Гербова печатка Вищого адміністративного суду України ціла і знаходиться у голови суду Олександра ПАСЕНЮКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сам О.ПАСЕНЮК заявив сьогодні на прес-конференції.
Він зазначив, що повідомлення у газеті «Урядовий кур’єр» не відповідає дійсності.
Також О.ПАСЕНЮК зауважив, що печатка ніколи не губилася. Крім того, за його словами, заяви про те, що печатка загублена, є провокативними.
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