Пасенюк заявляє, що гербова печатка ВАСУ ціла і знаходиться в нього

Гербова печатка Вищого адміністративного суду України ціла і знаходиться у голови суду Олександра ПАСЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам О.ПАСЕНЮК заявив сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що повідомлення у газеті «Урядовий кур’єр» не відповідає дійсності.

Також О.ПАСЕНЮК зауважив, що печатка ніколи не губилася. Крім того, за його словами, заяви про те, що печатка загублена, є провокативними.