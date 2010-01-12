Азаров заслав своїх агентів у «вузьке коло» Тимошенко?

Народний депутат України з фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ вважає, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спробує зайняти президентський пост за допомогою протестних акцій і судового протистояння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Вона не приховує у своєму вузькому колі, що вибори (нею) програні», - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО розраховує на варіант приходу до влади «через суди, через майдани». “Не буде цього”, - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він заявив, що у «регіоналів» «достатньо сил» не допустити такого розвитку подій.

«Ми подали заявку, що на тому ж самому Майдані (Незалежності у Києві – УНІАН) ми також розгорнемо частину своїх прихильників у такій мірі, в якій це буде необхідно, і робитимемо ті дії, які диктуються Конституцією України, законодавством, щоб не допустити насильницького захоплення влади стороною, що програла. Наші прихильники можуть бути переконані, що за їхньої активної підтримки ми їхню перемогу не дозволимо оспорити», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська організація Партії регіонів подала до КМДА заявку про проведення з 17 січня по 20 лютого “заходів щодо роз`яснення необхідності дотримання конституційних прав громадян під час проведення виборів Президента”. У цій заявці організатори акції вказали місця її проведення: вул. Михайла Грушевського, 12/2 (біля будівлі Кабінету міністрів України); вул. Михайла Грушевського, 5 (біля будівлі Верховної Ради України); вул. Банкова, 11 (біля будівлі Секретаріату Президента України); пл. Лесі Українки, 1 (біля будівлі Центральної виборчої комісії); вул. Московська, 8 (біля будівель Вищого апеляційного адміністративного суду і Київського апеляційного адміністративного суду); Європейська площа; Софійська площа; Михайлівська площа; Майдан Незалежності.