Тігіпко дав своїм штабам команду готуватися до другого туру

Кандидат у президенти України Сергій ТІГІПКО наголошує, що налаштований на участь у другому турі президентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив на прес-конференції у Харкові.

За його словами, у Луганську, Донецьку, Харкові, Криму і майже скрізь на південному сході України він впевнено йде на другому місці, а в Дніпропетровську є лідером передвиборчих перегонів. «Ми налаштовані на другий тур, і наші штаби вже отримали команду готуватися продовжувати виборчу кампанію», – заявив С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що рівень його підтримки не може не турбувати, перш за все, виборчий штаб Віктора ЯНУКОВИЧА, адже в Партії регіонів переконані, що перемогти С.ТІГІПКА у другому турі їм не вдасться.

Але у випадку, якщо до другого туру пройдуть Юлія ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ, С.ТІГІПКО не має наміру підтримувати нікого з них. «Вони для мене однакові, очолювали уряду по два рази, у них була більшість в парламенті, і я не побачив ні стратегії, ні позитивних змін», – підкреслив кандидат у президенти України.

С.ТІГІПКО вважає, що на вибрах 17 січня за нього голосуватиме переважно інтелігенція, молодь, представники малого та середнього бізнесу.

«Я орієнтуюся, перш за все, на розумних людей, які побачили в мені самостійного політика з чітким планом виведення України з кризи, – сказав він. – Також ми будемо дуже активними гравцями на майбутніх місцевих і парламентських виборах».