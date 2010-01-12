Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що у нього «бездоганна репутація».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання про те, що він зробить для того, щоб було розкрито справу Гонгадзе, і щоб він міг «стати Президентом України з бездоганною репутацією».

В.ЛИТВИН підкреслив: «У мене бездоганна репутація». «Я в житті міг помилятися і, можливо, помилявся, але у мене репутація бездоганна», - додав він.

На запитання, які конкретні кроки він зробить, у разі обрання його Президентом України, для розкриття справи Гонгадзе, В.ЛИТВИН відповів: «Ніяких конкретних кроків я робити не буду. Президент України - не генеральний прокурор, не міністр внутрішніх справ і не керівник Служби безпеки». За його словами, саме ці органи повинні розслідувати цю справу. На думку В.ЛИТВИНА, проблема полягає у тому, що справу Гонгадзе дотепер не розкрито, оскільки «у нас намагаються її використовувати в політичних інтересах».

Він переконаний, що «рано чи пізно, не під вибори» буде встановлено, хто організував прослуховування кабінету Президента України Леоніда КУЧМИ, хто і куди вивозив плівки, і хто їх вмонтовував.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він надати запис свого голосу, щоб порівняти його з тим голосом, який присутній на «плівках Мельниченка», В.ЛИТВИН сказав, що це робити не обов`язково, оскільки зразки голосу вже є, а хто був зацікавлений у розкритті цієї справи, міг голоси порівняти.

В.ЛИТВИН підкреслив, що розмови про нібито його причетність до справи Гонгадзе свідчать про те, що його позиція «правильна, вона об`єктивна і принципова».