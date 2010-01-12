Яценюк не хоче «влаштовуватися» президентом, бо все тільки починається

Кандидат на пост Президента України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що його мета – змінити Україну, а не бути популярним політиком.

Про це він сказав в ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна», повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

«Популярність швидко з`являється, а потім дуже швидко зникає. Я не хочу бути популярним політиком. Я хочу бути політиком, який в змозі змінити країну. Не хочу бути політиком, якого обирають за принципом: гарні в нього ролики чи погані, пасує йому костюм чи не пасує», - підкреслив лідер «Фронту змін».

А.ЯЦЕНЮК відзначив, що ця виборча кампанія для нього - величезний досвід. «Все тільки починається, це старт», - сказав він.

«Дуже важливо зрозуміти, що коли людина говорить про те, що хоче бути главою держави, вона зобов`язана не просто говорити, а рухатися в цьому напрямку. Я ж чітко заявив, що не збираюся торгуватися за посаду чи то прем`єр-міністра, чи то керівника Національного банку, чи то міністра закордонних справ. Тому що це означало би, що ЯЦЕНЮК іде в президенти, щоб «влаштуватися». Я не йду «влаштуватися», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що його молодий вік не є його недоліком: «Не у віці питання. Питання в першу чергу в досвіді. Той досвід, що був мною отриманий на всіх державних посадах, - неймовірний. У тому числі й досвід політичної боротьби, що був отриманий у парламенті».

«Будь-який результат для мене буде перемогою. Це та кампанія, де я не програю. З однієї простої причини: я не за себе граю. Це довга й складна дистанція. Зрозумійте, для людини, яка хоче, щоб держава відбулася, не може бути метою просто отримати пост Президента. Цей пост – механізм реалізації історичних цілей. У мене є така історична ціль – я хочу, щоб через 100 років у підручниках світової історії було написано: «Українська держава відбулася; українці не виїжджають за кордон, не шукають собі іншої країни; ця держава розвивається й існує сьогодні, через 100 років, у тому числі й завдяки виборам 2010 року», - заявив А.ЯЦЕНЮК.