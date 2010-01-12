Ющенко розказав, як Луценко з пістолетом агітує за Тимошенко
"Міністр став партійним агітатором"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Юрій Луценко не може виконувати функції міністра внутрішніх справ, оскільки став агітатором кандидата у президенти, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
«Міністр внутрішніх справ став партійним агітатором, і тому не може виконувати свої функції», - сказав В.ЮЩЕНКО.
За його словами, міністр, який з пістолетом їздить по регіонах та агітує за прем’єр-міністра, дає негативний приклад усім іншим правоохоронцям. Президент нагадав, що працівники міліції складали присягу не міністру, а народу України.
«Я не хотів би, щоб вони повторили долю «білоконів» та інших, хто подався в біга», - сказав В.ЮЩЕНКО.