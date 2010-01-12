Литвин: я єдиний, хто бореться за посаду Президента

18:06, 12 січня 2010
Політика
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Каже, у решти - інша мета

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що він єдиний з кандидатів бореться за посаду глави держави, в той час як решта переслідує іншу мету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час загальнонаціональної прес-конференції одного з трьох лідерів виборчих перегонів на тему: «Час Литвина. Підсумки президентської передвиборчої кампанії-2010».

«Я єдиний, хто бореться за посаду Президента. Усі інші хочуть стати або прем’єрами, або головою Нацбанку, або диктаторами», - сказав він. В.ЛИТВИН також наголосив, що сила Президента – не в указах, а у розумінні країни та здатності консолідувати суспільство. Говорячи про результати передвиборчої кампанії, В.ЛИТВИН зауважив, що для нього президентська кампанія – це продовження роботи, розпочатої ще у 2007 році. За його словами, за три роки поїздок країною він провів понад тисячу зустрічей з людьми, 400 з них – під час нинішньої кампанії. Він додав, що результати цих зустрічей були покладені в основу його передвиборчої програмі «Час народу».

Викладаючи основні положення своєї президентської програми, В.ЛИТВИН, зазначив, що він виступає за повну заборону продажу сільгоспземель. «Землю і душу не продають», - сказав він. Крім того, В.ЛИТВИН наголосив, що вважає своїм нагальним завданням необхідність подолання самоізоляції України в зовнішній політиці, а своїм першим кроком вбачає повернення влади у правове конституційне поле.

Застерігаючи від маніпуляцій під час президентських виборів, В.ЛИТВИН зазначив, що «людей свідомо вводять в оману – їм пропонують своїм вибором освятити встановлення диктатури”. За його словами, для того, щоб руйнівний сценарій не був реалізований, люди повинні усвідомити цю загрозу.

 

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