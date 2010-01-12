Ющенко вважає свою команду кращою, ніж у будь-кого

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає свою команду кращою, ніж у будь-якого кандидата на пост Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам на прес-конференції.

«У мене є краща команда, ніж у будь-якого кандидата», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави зазначив, що серед керівників обласних державних адміністрацій він дві третини з них може назвати ефективними керівниками. За словами Президента, те саме стосується багатьох міністрів, які є його креатурами, як зараз, так і раніше. Серед них Президент назвав міністра культури Василя ВОВКУНА, як одного з найбільш вдалих міністрів. Крім нього В.ЮЩЕНКО назвав віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА ефективним керівником, та багатьох інших посадовців, які його підтримують.