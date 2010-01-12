Ющенко: питання «Межигір’я» - це питання уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що питання передачі державної резиденції «Межигір’я» у приватну власність є урядовою компетенцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання, чому він не зупинив дію відповідної постанови попереднього уряду.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що, по-перше, нинішній уряд міг скасувати постанову, а, по-друге, якщо при передачі «Межигір’я» були порушення, найкраще вирішувати подібні справи у суді.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення в державну власність резиденції «Межигір’я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. Уряд доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції «Межигір’я» в державну власність.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції «Межигір’я».