Ющенко: українські ток-шоу вестимуть московські журналісти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкидає будь-які звинувачення щодо утиску свободи слова.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на прес-конференції журналіст газети «Известия в Украине» зауважила, що її газета припинила виходити в Україні через те, що не подобається главі держави.

«Я не знаю Вашої газети, у мене немає ніякого інтересу до позиції Вашої газети стосовно ситуації в Україні», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він порадив журналістці поїхати до Москви і поставити там подібне запитання.

«Повірте, ця країна (Україна – УНІАН), можливо, буде останньою країною в Європі, де вас будуть приймати і давати можливість виходити», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Більше того, на його переконання, українські політичні ток-шоу будуть вести московські журналісти, оскільки саме наша держава дає можливість провести політичну дискусію.

В.ЮЩЕНКО гарантував, що поки буде Президентом, в Україні буде забезпечено свободу слова.