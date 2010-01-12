Янукович: кабальним контрактом на газ Росія покарала Україну

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на посту Президента домовлятиметься про перегляд газових угод з Росією з метою встановлення для України «справедливої» ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі Дніпропетровського телебачення.

Оцінюючи підписані у січні 2009 року газові угоди з Російською Федерацією, він наголосив, що «це, звичайно, не контракт».

«Контракт такий кабальний, який ми отримали, я розумію, що є наслідком певною мірою намагання Росії покарати Україну за незбалансовану політику до себе, яка була останні п’ять років», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, на посту Президента він шукатиме варіанти і можливості для зміни ситуації у цій сфері на краще з метою виходу на справедливу ціну для України, що «відповідало би рівню комфортності відносин України і Росії».

«Упевнений, ми знайдемо такі шляхи», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.