Ющенко пояснив, навіщо підписував Універсал з Януковичем
20:36, 12 січня 2010Політика
2659 0
"Не цікавлять конкретні прізвища..."
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що підписав Універсал національної єдності з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ заради об’єднання України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам на прес-конференції.
В.ЮЩЕНКО заявив, що підписав Універсал з В.ЯНУКОВИЧЕМ тому, що хоче “бачити Україну об’єднаною”.
За словами В.ЮЩЕНКА, його не цікавлять конкретні прізвища. «Я можу легко продатися будь-кому за національні інтереси України», - сказав Президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter