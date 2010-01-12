Ющенко пояснив, навіщо підписував Універсал з Януковичем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що підписав Універсал національної єдності з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ заради об’єднання України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО заявив, що підписав Універсал з В.ЯНУКОВИЧЕМ тому, що хоче “бачити Україну об’єднаною”.

За словами В.ЮЩЕНКА, його не цікавлять конкретні прізвища. «Я можу легко продатися будь-кому за національні інтереси України», - сказав Президент.