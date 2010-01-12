БЮТ: Ющенко зробив фінальний ривок заради Януковича

У Блоці Юлії Тимошенко вважають сьогоднішню прес-конференцію Президента Віктора ЮЩЕНКА “фінальним ривком заради В.ЯНУКОВИЧА”.

Про це йдеться у заяві, переданій УНІАН прес-службою БЮТ.

“Фінальний ривок заради В.ЯНУКОВИЧА – саме в цьому полягає головний зміст вівторкової прес-конференції В.ЮЩЕНКА, на якій чинний глава держави підбив підсумки своєї участі в кампанії підтримки свого головного конкурента на виборах 2004 року”, – йдеться у заяві.

“Складається враження, що тези до виступу і відповідей на запитання В.ЮЩЕНКУ складала не прес-служба Президента, а народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів)”, – зазначає прес-служба.

У БЮТ вважають, що В.ЮЩЕНКО “давно перестав приховувати, що бореться з Юлією ТИМОШЕНКО, а не з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, і на фоні його вкрай агресивної поведінки, яку він практикує щодо прем’єра протягом останніх років, вже всім стало очевидно, що В.ЮЩЕНКО свідомо розвалив єдність демократичної команди, що саме він є ініціатором та постійним генератором боротьби з колишніми союзниками по Майдану”. “Здається, якби В.ЮЩЕНКО повернувся у 2004 рік, то і на Майдані він би перейшов на бік В.ЯНУКОВИЧА”, – резюмує прес-служба БЮТ, додаючи, що усі заяви, зроблені чинним Президентом під час сьогоднішньої прес-конференції, так само, як і ті, що робилися протягом останніх тижнів, слід розглядати “винятково через призму його технічної участі у виборчій кампанії В.ЯНУКОВИЧА в якості агента з чорного піару”.