Партія регіонів: Ющенко виглядав щирим і переконливим

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО на сьогоднішній прес-конференції виглядав щирим і переконливим.

Про це вона заявила у коментарі для УНІАН, підкресливши, що це її особиста думка.

“Основний висновок, який я можу зробити з цієї прес-конференції, це що Президент був щирий. І ця прес-конференція показала, що коли політик говорить правду, він завжди виглядає переконливо... Це була розмова з народом. На відміну від його партнерки по помаранчевому табору Юлії ТИМОШЕНКО. Наскільки Ю.ТИМОШЕНКО виглядає неприродно і штучно, настільки він виглядає щиро і відкрито“, – сказала Г.ГЕРМАН.

На її переконання, на сьогоднішній прес-конференції В.ЮЩЕНКО ще раз показав, “що він як людина має свої переконання – з ними можна погоджуватися, чи не погоджуватися, приймати, чи не приймати – але В.ЮЩЕНКО їх має, і це не може не викликати поваги до нього”.

“І це, мабуть, головний висновок, який можна зробити з сьогоднішньої останньої прес-конференції Президента України”, – зазначила депутат.

Вона також зауважила, що В.ЮЩЕНКО у своїх промовах зі щирістю говорив те, “що він говорить як представник тієї частини українського народу, яка має такі самі переконання, як він”.

Виходячи зі сказаного, Г.ГЕРМАН припустила, що “В.ЮЩЕНКО має шанси стати третім на цих виборах, тому що у нього є ідеологія, і ця ідеологія знаходить відгук у серцях дуже значної частини українців, і у вирішальний момент (який саме, вона не уточнила – УНІАН) це зіграє і буде мати свої наслідки”.

Разом з тим представниця Партії регіонів ще раз наголосила, що ніяких домовленостей між В.ЮЩЕНКОМ і лідером ПР В.ЯНУКОВИЧЕМ немає, і про них “не може бути й мови”.

Вона пояснила, що у цих кандидатів різні погляди. “У нього (В.ЮЩЕНКА) є свій світогляд. Але і той, і той лідер матиме завжди свій електорат”, – сказала Г.ГЕРМАН.