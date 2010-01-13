Ляшко хоче, щоб Ющенко довів в Печерському суді «три його судимості»

Народний депутат України від БЮТ Олег ЛЯШКО звернувся до Печерського районного суду Києва з позовом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою спростувати звинувачення на свою адресу у начебто наявності трьох судимостей, які пролунали 12 січня під час прес-конференції глави держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ з посиланням на О.ЛЯШКА.

"Те, що трапилося 12 січня, – не перший випадок оббріхування мене з боку чинного доки Президента України. Але свої слова про мої начебто «три судимості» Вікторові Андрійовичу тепер доведеться доводити в суді. Мною подано позов до громадянина ЮЩЕНКА в Печерський районний суд м.Києва, перше засідання має відбутися 19 січня 2010 року", - зазначив народний депутат.

При цьому О.ЛЯШКО наголосив, що він "все своє свідоме життя працював у журналістиці, завжди різко критикував владу, за що й переслідувався – і ЮЩЕНКОВІ це достеменно відомо. Факти мого незаконного притягнення до кримінальної відповідальності та незаконного засудження є загальновідомими й впродовж кількох років широко висвітлювалися засобами масової інформації". "Цим фактам давно дана оцінка й журналістською спільнотою, і політиками, і Європейським судом з прав людини", - підкреслив депутат.