Литвин переконаний, що українській владі не вистачає мізків

Кандидат на пост Президента, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН впевнений, що у глави держави достатньо повноважень для роботи на благо суспільства.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з трудовими колективами Чернігівщини, повідомили УНІАН в прес-службі В.ЛИТВИНА.

«Для того, щоб Президент був Президентом, він повинен знати і чути народ, а його політика має відображати настрої людей. Президент повинен бути гарантом стабільності, арбітром нації, гарантом Конституції, повинен забезпечувати передбачуваність політики і єдність країни. Для цього йому треба виключно одне повноваження, яке залежить від нього, - спиратися на підтримку більшості людей”, - зазначив В.ЛИТВИН.

За його словами, “у нас, як правило, спираються на меншість людей і намагаються думку меншості нав’язати всій країні”.

Як приклад В.ЛИТВИН навів той факт, що Президент Польщі Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ мав набагато менші повноваження, ніж чинний Президент України. При цьому, додав спікер, Польща сьогодні має середню заробітну плату 1 тис. 200 євро, у нас середня заробітна плата менше 2 тис. грн. “Тому проблема не у повноваженнях, а в моральності та професіоналізмі», - зазначив В.ЛИТВИН.

За словами спікера, щоб змінити ситуацію, необхідно повернути всю владу в конституційне поле, і замість того, аби намагатися переробити Конституцію під себе, її необхідно виконувати. “Бо українським провідникам, як тільки вони зручно вмостяться у владі, не вистачає повноважень. А я переконаний: не вистачає мізків, відповідальності, розуміння і знання країни”, - наголосив В.ЛИТВИН.