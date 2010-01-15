Ющенко: я не знаю щасливого раба

Кандидат у президенти, чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що демократичному устрою в Україні немає альтернативи.

Про це він заявив в ефірі програми «Я так думаю» на “5 каналі”, повідомляє офіційний сайт В.ЮЩЕНКА.

«Я не знаю щасливого раба. Для європейця є тільки одна відповідь – ти можеш вільно себе реалізувати лише в системі демократії», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що не слід плутати демократію з беззаконням. «Демократія ніколи не є беззаконня. Демократія - це завжди закон», - наголосив він.

Глава держави зауважив, що в українському суспільстві є низка проблем, зокрема, криміналізація і корупція у владі, але в цьому не винна демократія. «Не кидайте в демократію камінням», - закликав він. На переконання В.ЮЩЕНКА, винна в цьому недосконала Конституція. Він вкотре наголосив на необхідності її змінити.