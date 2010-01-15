Янукович думає, що Росія на Крим не зазіхає

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що з боку Російської Федерації немає загрози територіальній цілісності України в контексті Криму.

Про це політик заявив у четвер в ефірі програми «Шустер Live» на ТРК «Україна».

«Що стосується Криму – тут відбувається постійне нагнітання ситуації. Останні п`ять років – в контексті загрози РФ щодо територіальної цілісності України, приналежності Криму тощо. Це не мало і не має жодних підстав. Якщо є аргументи, то влада має їх виразно викласти», - сказав він.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, інакше такі питання завдають збитків державі.

«Це не жарти, не іграшки. Це дві величезні країни, які дуже залежать одна від одної в багатьох питаннях, і в економіці - насамперед», - наголосив кандидат у президенти.

На його переконання, «нагнітання так званого «кримського питання» лише шкодить всім напрямам наших відносин з Росією».

«Я категорично проти такої політики. Вона призводитиме лише до зниження товарообігу між нашими країнами, до недовіри один до одного, що, наприклад, може призвести до зниження прокачування газу через нашу територію, будівництва газопроводів в обхід України», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він вважає, що зараз «потрібно думати, як цю політику виправляти, і з якими аргументами потрібно починати переговори з Росією бодай у газовому питанні, як уникнути втрат в обсягах прокачування газу українською газотранспортною системою».

«Усі ці питання вирішуються лише на довірчій основі, на нормальних, зрозумілих, прозорих і прогнозованих умовах, що визначають рівень і якість відносин між державами. Така політика нинішньою владою сформована, на жаль, не була. «Помаранчеві» лише зруйнували те, що вже було побудовано до них», - підсумував політик.