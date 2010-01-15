Мін’юст важає, що Пасенюк має бути ще при ділі

Міністерство юстиції висловлює стурбованість у зв’язку з загостренням конфлікту довкола Вищого адміністративного суду України, пов’язаного з втручанням у діяльність системи адміністративних судів.

Про це йдеться у заяві Мін’юсту, переданій УНІАН прес-службою міністерства.

У цьому зв‘язку Міністерство юстиції заявляє про незмінність своєї позиції та наголошує, що порядок призначення суддів на адміністративні посади, попри рішення Конституційного Суду України від 16 травня 2007 року № 1-рп/2007, на сьогодні залишається законодавчо не врегульованим.

Мін’юст підкреслює, що законом не передбачено здійснення органами суддівського самоврядування чи будь-яким іншим органом державної влади повноважень щодо призначення суддів на адміністративні посади у судах, що безпосередньо випливає з рішення Конституційного Суду України від 22 грудня 2009 року № 34-рп.

Оскільки Законом “Про судоустрій України” не врегульовано питання щодо призначення суддів на адміністративні посади, Міністерство юстиції вважає, що необхідно керуватися конституційними принципами, зокрема, принципом безперервності влади. Цей принцип реалізовано в статтях 6, 90, 108, 115 Конституції України.

Згідно з ним, голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК виконує свої повноваження до моменту, поки не буде призначено на цю посаду іншу особу в порядку і органом, визначеними законом.

Міністерство юстиції сподівається на якнайшвидше припинення ескалації конфлікту, що виник, оскільки це веде до чергового зниження довіри та авторитету рішень судів.

Мін’юст закликає усіх посадових осіб утриматися від прийняття рішень чи вчинення дій, які можуть розцінюватися як втручання у діяльність системи адміністративних судів України, перевищення влади або службових повноважень чи самовільне привласнення владних повноважень.

Як повідомляв УНІАН, процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня 2009 року.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ Микола СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

Між тим 24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

Водночас Рада суддів України 25 грудня скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладення обов`язків голови Вищого адміністративного суду України на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

Також 14 січня Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала легітимним в.о. голови ВАСУ Миколу СІРОША і ухвалила рішення не приймати від О.ПАСЕНЮКА жодних матеріалів за його підписом.

ВАСУ є головним судом при оскарженні справ, пов’язаних з виборами.