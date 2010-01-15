БЮТ: Янукович і Ющенко спільно готують фальсифікації на селі

У Львівському обласному виборчому штабі кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО заявляють про підготовку до масових фальсифікацій у сільській місцевості Львівщини 17 січня представниками штабів кандидатів у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА та Віктора ЮЩЕНКА.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві голови обласного виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО, народного депутата від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА, «динаміка зростання кількості «заяв» на домашнє голосування на Львівщині починає набирати загрозливих форм. Партія регіонів та її кандидат ЯНУКОВИЧ, спільно зі штабом ЮЩЕНКА роблять усе можливе, аби спотворити волевиявлення громадян 17 січня».

У коментарі УНІАН І.ДЕНЬКОВИЧ зауважив: «Неозброєним оком помітно, що фальсифікації готуються переважно в сільській місцевості. Адже якщо у 117-му, 118-му та 119-му виборчих округах міста Львова сумарна кількість заяв становить 353 документи, то лише у 121-му окрузі (включає місто Червоноград, Радехівський та Сокальський райони області) станом на сьогодні налічується уже 4069 заяв на домашнє голосування».

За його словами, схожі цифри спостерігаються і в інших виборчих округах області.